連鎖餐飲集團瓦城（2729）受惠展店效益顯現及春節聚餐商機雙利多加乘，2020年1月合併營收繳出雙位數「雙升」佳績，創下5.46億元新高。展望後市，面對新冠肺炎疫情衝擊，集團加強防疫消毒、並透過合作平台提供外送，力拚營運動能維持暢旺。

瓦城2020年1月自結合併營收達5.46億元，較去年12月4.09億元躍升33.35％、較去年同期3.67億元躍升達48.69％，首破5億元、刷新歷史新高。截至1月底，兩岸門市共139家，其中台灣維持129家規模，中國大陸則減少1家「大心」、降至11家。

瓦城表示，去年完成新展19家店、店數成長達15％，展店效益帶動營收規模擴大，配合第8個新品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」亮相迎賓，以及春節7天連假的聚餐商機需求暢旺，雙利多效益加成帶動1月營收成長動能暢旺。

展望後市，面對新冠肺炎疫情擴大，衝擊顧客來店消費意願，瓦城兩岸139家門市全面加強同仁自主健康管理，嚴格控管環境衛生及消毒防疫，以提供最安心的用餐環境。中國大陸則配合當地防疫政策，掌握可能因公共衛生管制所造成的影響。

此外，瓦城持續透過外送平台服務拓展業績，並主動要求既有合作業者加強外送員的自主管理等防疫工作，以維護食品安全、提供顧客最安心餐點品質，力拚透過外送營收貢獻增加，使2月營運動能維持暢旺。

(時報資訊)