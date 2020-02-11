橙的電子(4554)1月合併營收為0.25億元，年增13.79％，雖有農曆新年工作天數較少因素，但受惠於歐美AM及大陸客車OEM客戶針對橙的TPMS系統相關產品拉貨，呈現逆勢成長。

該公司近年來公司積極擴大布局全球TPMS的利基型市場，除了新世代TPMS產品搶攻歐美地區AM市場客戶，藉以縮減AM通路客戶安裝TPMS產品的時間，同時整合更多車載相關系統競爭優勢，因此，接獲多家輪胎通路、汽車百貨通路等的長期合作訂單；另一方面，去年成功切入大陸宇通汽車TPMS之OEM供應商後，其拉貨力道從去年第2季起有穩步提升的態勢，推升公司1月營收。

橙的在2019年起逐步將產能重心集中於台灣廠，提升整體生產效能，目前大陸蘇州廠僅作為末端包裝及物流配送，雖短期目前大陸新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延恐影響部分客戶拉貨力道，但觀察橙的去年大陸地區營收比重約8.6％來看，對整體營運影響有限。

(時報資訊)