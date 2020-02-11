IC載板廠景碩（3189）公布2019年合併財報，第四季營運終止3連虧、每股盈餘0.02元，表現優於預期。不過，由於前三季營運疲弱，全年歸屬母公司稅後虧損達20.25億元、每股虧損4.52元，雙創新低紀錄。

雖然去年營運大幅虧損、創下新低紀錄，景碩董事會仍通過股利配發案，擬以未分配盈餘配發每股現金股利1元，以昨（10）日收盤價48.75元計算，現金殖利率約2.05％。公司將於5月28日召開股東常會。

景碩2019年合併營收223.27億元，年減5.9％，為近7年低點。毛利率12.36％、營益率負7.39％，本業營運轉虧、雙創歷史新低。加上業外虧損幅度擴大，歸屬母公司稅後虧損達20.25億元、每股虧損4.52元，亦雙創歷史新低。

不過，景碩2019年第四季合併營收62.36億元，季增3.98％、年減0.36％，站上全年高點。毛利率19.38％，優於第三季13.17％、低於前年同期22.9％，亦為全年高點。營益率1.95％，優於第三季負3.31％及前年同期1.62％，創近5季高點。

景碩去年第四季本業由虧轉盈，配合業外虧損較第三季減少46.33％，歸屬母公司稅後淨利550.2萬元、年增44.83％，每股盈餘0.02元，並較去年第三季虧損2.78億元、每股虧損0.62元轉虧為盈，終止連3季虧損。

法人認為，景碩因流失美系客戶類載板（SLP）訂單，加上第二季打消類載板產線呆帳，使上半年營運虧損落底。隨著ABF及BT載板市場需求提升，配合ABF載板透過去瓶頸擴產，第三季虧損顯著收斂，第四季營運持續好轉，成功終止連3季虧損轉盈。

展望今年營運，美系外資認為景碩擺脫虧損的類載板業務，將產能轉向ABF載板、搶攻人工智慧（AI）及5G商機，可望帶動高毛利的穿戴裝置、5G智慧型手機營收貢獻顯著成長，加上掌握蘋果AirPods商機，獲利動能重新浮現，看好今年營運可望轉虧為盈。

(時報資訊)