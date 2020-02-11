網家(8044)1月營收為36.19億元，年成長5.5％，創歷年同期新高，主要受惠旗下PChome 24h購物買氣蓬勃，1月適逢農曆春節採購潮，且透過行動端辦年貨比例增，帶動年前一周行動端業績較去年同期成長40％。

惟今年春節較往年提早至1月，除了受到7天假期民眾返鄉及外出拜年，同時也因集團旗下B2B2C及C2C平台的消費者預期心理和春節物流提早停收包裹的影響，1月營收微幅成長，但B2C直營業務仍保持成長曲線，創下歷年同期1月營收新高，春節後集團的營運可期。

春節前夕市場採購動能強，PChome 24h購物以25～44歲為主要消費者，客群年輕化，且受到雙薪及寵妻現象影響，消費行為轉移，男女比例均等。綜觀春節銷售狀況，站上水果及甜點禮盒訂單數較去年同期大幅成長，其他如年菜、火鍋湯底、保健禮盒、零食飲料等銷量亦有優異表現。

開春即積極備戰武漢肺炎疫情，PChome 24h購物口罩及消毒用品銷量提升，更刺激站上醫療保健、醫療用品、防護專區等類別業績成長，疫情發展未明朗前，消費者減少外出避免接觸群眾，以網購取代實體採購，而民生快速消費品屬剛性需求，反而帶動「宅經濟商機」，站上食品、日用品出現購買熱潮，其他像是居家健身器材、紫外線消毒小家電、家庭娛樂等商品買氣激增。

(時報資訊)