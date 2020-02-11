智伸科(4551)1月合併營收為3.52億元，年減14.69％，由於大陸農曆新年假期拉長至2月10日，導致原定春節開工後1月底出貨計畫生變，工作天數較少下使得部分訂單遞延出貨。

智伸科表示，1月營收雖因目前大陸浙江及東莞兩個生產基地為配合當地政府新冠肺炎防疫工作，延至2月10日全面復工，受工作天數較少影響旗下業務整體出貨表現，目前智伸科持續即時掌握所有員工健康狀況、密切注意疫情發展採取因應措施，並積極做好內部防疫措施，包含準備相當數量之乾洗手液、口罩、額溫槍等相關防疫醫用物資，供開工後所有員工使用，同時也持續與客戶積極協調後續訂單出貨之時程，整體在手訂單狀況不受影響，待復工後盡速協調產能分配並完成出貨。

首季因農曆新年出貨天數較少，加上短期新冠肺炎疫情蔓延影響對大陸車市恐有造成負面衝擊，但汽車產業朝向電動化、節能減碳技術發展的腳步加快，智伸科主要客戶針對旗下相關汽車零組件產品的需求增加，加上醫療、電子兩大事業部目前的訂單能見度，今年展望仍樂觀。

(時報資訊)