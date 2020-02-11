新冠肺炎疫情持續升溫，台灣截至目前為止確診18例，民眾各個人心惶惶，紛紛做好自身防疫工作。在此情況下，淡水商圈文化觀光協會理事長盧育佑坦言，今年與過去春節的客流量、業績相比，滑落6成至7成，他感嘆表示，該商圈連2003年SARS期間沒受到影響，現在只能想辦法挽留客群。

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心昨宣布，港澳人士除商務履約、跨國企業內部調動、已取得我國居留證之配偶及未成年子女等四類外，其他自今日零時起，均暫緩來台，港澳生及已持有有效入出境者均適用。此外，交通部觀光局昨宣布，暫停旅行團前往大陸旅遊延至4月30日，包含大陸轉機至其他地區旅遊；另旅行團前往香港、澳門地區旅遊持續暫停至3月31日，包含由香港、澳門轉機至其他地區旅遊。據《中評社》報導，盧育佑直言，今年春節期間客流量與業績較往年下滑6成到7成。

盧育佑也提及，2003年SARS期間淡水商圈都沒受到影響，但這次新冠肺炎使民眾高度恐慌，全台各地商圈受到很大影響，現在只能想辦法挽留客群對商圈的信心，未來也將著重行銷環境衛生、環境消毒等，讓民眾有更多信心。

(中時電子報)