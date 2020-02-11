前日職洋投「波神」波辛格(Mike Bolsinger)本周到洛杉磯法院控告太空人，求償3100萬美元(約台幣9.3億元)，理由是太空人毀了他的大聯盟生涯。波辛格今年32歲，原本效力多倫多藍鳥，因為被太空人打得很慘，流浪到日職兩年，目前為自由球員。

波辛格2017年8月4日在藍鳥出戰太空人，不幸成為他大聯盟生涯最後一戰。「如果不是太空人作弊打到我的球，藍鳥就不會對我失去信心。」波辛格投完那場之後，藍鳥隔天就把他DFA(指定轉讓)。

太空人2017年摘冠，球團從聯盟分得3042萬美元獎金，波辛格索償3100萬美元就是要他們全吐出來，捐給洛杉磯的慈善機構以及成立基金會「幫助財務困難的退役球員」。其實不只是波辛格，國民投手杜立托(Sean Doolittle)的妻子也質疑，太空人作弊可能害很多投手陷入困境。

波辛格大概告不贏太空人，他先前被印地安人打敗時就曾遭藍鳥DFA，可見是他自己投不好。後來他到日職千葉羅德海洋的首季寫下13勝2敗(11連勝)而被稱為「波神」，也入選明星賽，但是隔年因傷被降為二軍，去年底未獲續約遭釋出。

(中時電子報)