小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】19張逾百億神單 狂吸2,900億

吸金神單現身。2019年壽險市場出現19張銷售規模逾百億元的「神單」，其中有13張是利變保單，三張投資型年金，兩張傳統儲蓄險，及一張史上罕見賣破百億元的健康險，19張保單共吸金2,887億元，占去年壽險新契約業績的近23％。

【2】1,036.83億元，年增32.8％ 台積電元月營收 超預期

晶圓代工龍頭台積電10日公告2020年元月合併營收達1,036.83億元，優於預期，主要是受惠於5G及HPC（高效能運算）晶圓代工強勁需求。雖大陸市場爆發新冠肺炎恐對終端市場造成需求壓抑及遞延壓力，但對半導體供應鏈影響不大，台積電上半年7奈米製程接單滿載，5奈米在第二季後進入量產，今年營收逐季成長態勢不變。

【3】疫災 聯發科Q1業績淡Q2攀

聯發科公告2020年1月合併營收198.18億元，月減10.28％。法人指出，聯發科第一季雖有5G手機晶片出貨加持，不過受到新冠肺炎肆虐導致系統廠延後開工，因此預期單季合併營收恐回歸淡季表現，但遞延訂單料將挹注第二季業績迅速回升。

【4】15檔投信認養 黑翻紅

台股10日受台商大陸復工延後衝擊，開盤後一度重挫190點，惟盤面不少個股逆勢揚，指數拉升150點，內資扮重要控盤指標，據統計，投信認養股國巨（2327）、聯電（2303）等15檔個股表現非凡，股價奮力由黑震盪拉升，終場翻揚收紅棒，扮演台股中流砥柱，後市將領軍突圍。

【5】交部籌百億 搶救觀光業

新冠肺炎衝擊日趨擴大，交通部10日向行政院提出總額約百億元「救觀光」方案，包含先前已公布的44億旅遊業紓困措施，再納入振興方案，部長林佳龍11日將向蘇揆報告，行政院13日院會拍板對外公布。

(中時電子報)