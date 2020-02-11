總統大選後，高雄市長韓國瑜回歸市政，卻面對罷韓的危機。不過，有韓黑網友直言，他很怕最後罷韓第二階段會失敗，因為所有的人都是高雄市府的人，現在唯一的成功機會就是要衝高投票份數，多到讓高雄市府不敢亂動才行。

網友在臉書《公民割草行動》粉專上表示，大家知道嗎？二階連署書送交選委會審查之後，「我們沒有複查權！！我們沒有複查權！！我們沒有複查權！！」換句話說，就算公告結果無效連署佔比高達50%，「我們最後都只能吞！下！去」！

該網友表示，我們沒有重新檢驗的權利，也無法得知任何無效的原因，完完全全是一場不合理的邪惡戰役，面對這樣的極度失衡，唯一的致勝機會就是，「衝高連署數！！衝高連署數！！衝高連署數！！」數量一定要比達標數多很多！很多！很多！多到讓他們有所顧忌！多到讓他們難以撼動！

該網友直言，儘管目前連署進度爆衝，但距離成功還是很遠！很遠！很遠！面對有如神龍護體的韓國瑜，我們還需要更多！更多！更多！「高雄人！請全力衝刺！加油」！！！

網友留言。（摘自公民割草行動臉書網頁）

(中時電子報)