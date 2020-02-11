受到今年農曆春節假期提早到1月影響，力達-KY(4552)1月合併營收2.98億元，月減34.1％，年減36.2％，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔29.4％、54.2％及13.7％。

受到疫情影響，該公司原訂於2月10日復工，為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地政府通知為準。力達已於春節期間成立防疫應變小組，進行每日員工健康自主檢查及回報，務必於復工前確保返工人員健康無虞；通知各經銷商客戶及供應商調整出貨時間，減少復工後的溝通時間，視疫情及政策調配運用集團工廠生產動線，並在廠區隨時進行環境及人員消毒，確保公司生產營運能持續順利進行。因適逢第1季傳統淡季及新型冠狀肺炎疫情影響，2月工作天數減少，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

力達仍將持續拓展節能型螺桿機的研發及銷售，預計今年再提升螺桿機的銷售比重至近6成，關鍵零組件自製進度亦力拚達成100P以內全自製化。

(時報資訊)