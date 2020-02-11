新冠肺炎疫情持續大爆發，中國四大直轄市北京、天津、上海、重慶進入半封城狀態，但隨著科技股強勁買盤湧入，標普和NASDAQ一路向上，收盤創歷史新高，週一美股上漲，漲幅介於0.60至1.53％，美股四大指數短期高檔盤堅。AMD大漲5.09%，台積電ADR上漲1.46%。

台股回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。指數支撐為半年線(約在11,320點) 附近，壓力為月線(約在11,830點)附近。KD開口閉合，9日K值小於50，短線整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為年線140點附近，壓力為月線146點附近，KD技術指標開口閉合，9日K值小於50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC設計、記憶體、PA、PCB、生技等。

後市觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並收復5日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、車用、防疫概念股。

(時報資訊)