（圖／摘自高雄好過日臉書）

第二階段罷韓連署數量不斷刷新，力拚2月16日達30萬份，但近日罷韓團體陸續收到恐嚇信，揚言要炸毀總部，信中更不斷大罵三字經。

臉書「高雄好過日」透露，公民割草總部近日收到一份錯字百出、字很醜的恐嚇信，揚言要炸毀光復高雄總部，但卻把信寄到公民割草總部，還疑似假借要請全台吃雞排的何先生之名，「看來是位敢做不敢當，智力又低下的韓粉所為。」

高雄好過日也敬告韓粉，公然恐嚇、侮辱、騷擾行使民主社會正當公民權的罷韓運動，不會有任何成果，反而更加堅定高雄人罷免市長的決心，面對喪盡天良、失去理智的韓粉們，高雄市民絕不容忍，要讓他們到極致，徹底壓制，韓營和韓粉才能檢討自己的言行及路線，社會也才有進步的可能。

另外，「Wecare高雄」臉書也收到一些充滿不堪入目字眼的信函，且還不貼郵票，於是開始一封封檢查，並退回拒收，不會補繳這些郵資，呼籲韓粉們自重，不要浪費郵務資源，更別想用這招癱瘓罷韓行動。

(中時電子報)