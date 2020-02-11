新冠肺炎肆虐，日前國民黨中央委員徐正文武漢包機事件，引發軒然大波，更令反韓者與反國民黨者不滿情緒到達頂點。挺綠網友卻表示，比起藍營人士，自己看總統蔡英文、行政院長蘇貞昌順眼多了，但Kolas Yotaka的言行舉止與酒駕紀錄，卻讓他受不了，痛批：「到底啥時要換掉？」

挺綠網友在PTT論壇發文《行政院發言人 啥時要換掉？》表示，比起高雄市長韓國瑜、中國國民黨與眾多利益導向的藝人，蔡英文、蘇貞昌真的讓他覺得順眼多了，唯獨對Kolas Yotaka沒任何容忍度，到底何時能換掉？

發文網友進一步痛批，Kolas Yotaka不僅有酒駕紀錄，不少言論也讓他認為是「屁話」，尤其最近的「大眾運輸 不用戴口罩」政策更堪稱「蠢事」，令他再也受不了，再次怒吼：「到底啥時要換掉？」

文章一出，討論熱烈，其他網友則回應：「她也是遵照上頭的指示啊」、「通常都是愈換官愈大喔」、「她也是照上頭要求說的啊！你不能忍受她，卻覺得他長官蘇光頭不錯？」「只要是綠的，挺到底，1450出來護航」、「谷辣斯越看越有韻味」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)