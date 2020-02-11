美國德州16歲少年雷諾茲（Sam Reynolds）為了保護被霸凌的同學，挺身而出，沒想到居然在家裡附近被槍殺。警方表示，涉嫌殺人的嫌犯介於13至15歲，由於都仍是未成年少年，因此是否之後會以成人身分被判刑還不清楚。
綜合外媒報導，惡霸們6日下午圍堵雷諾茲尋仇報復，其中一名穿黑色帽T、瘦瘦的15歲少年居然把槍藏在褲檔中，接著趁亂朝雷諾茲的胸口開一槍逃逸。從監視器可以看見，雷諾茲掙扎、走了幾步，便傷重倒臥在地，之後送醫搶救後仍傷重身亡。
雷諾茲的家屬聲淚俱下表示，雷諾茲救了被霸凌的小男孩，因此與惡霸有嫌隙，對方時不時就來找麻煩，曾告誡他要離遠一點，沒想到仍發生憾事。警方指出，目前已將犯罪嫌疑人逮捕，並依法送辦，之後要繼續追查青少年的槍枝來源。
由於雷諾茲生前就是個善良、樂於助人的人，結交了許多好朋友；雷諾茲的母親因此在他就讀的阿靈頓高中舉辦「燭光晚會」，讓同學可以前來哀悼，也希望大家可以用愛包圍他們，給予鼓勵，幫助家屬度過難關。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。