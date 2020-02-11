美國德州16歲少年雷諾茲（Sam Reynolds）為了保護被霸凌的同學，挺身而出，沒想到居然在家裡附近被槍殺。警方表示，涉嫌殺人的嫌犯介於13至15歲，由於都仍是未成年少年，因此是否之後會以成人身分被判刑還不清楚。

綜合外媒報導，惡霸們6日下午圍堵雷諾茲尋仇報復，其中一名穿黑色帽T、瘦瘦的15歲少年居然把槍藏在褲檔中，接著趁亂朝雷諾茲的胸口開一槍逃逸。從監視器可以看見，雷諾茲掙扎、走了幾步，便傷重倒臥在地，之後送醫搶救後仍傷重身亡。

雷諾茲的家屬聲淚俱下表示，雷諾茲救了被霸凌的小男孩，因此與惡霸有嫌隙，對方時不時就來找麻煩，曾告誡他要離遠一點，沒想到仍發生憾事。警方指出，目前已將犯罪嫌疑人逮捕，並依法送辦，之後要繼續追查青少年的槍枝來源。

由於雷諾茲生前就是個善良、樂於助人的人，結交了許多好朋友；雷諾茲的母親因此在他就讀的阿靈頓高中舉辦「燭光晚會」，讓同學可以前來哀悼，也希望大家可以用愛包圍他們，給予鼓勵，幫助家屬度過難關。

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(中時電子報)