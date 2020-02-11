在因新冠病毒疫情而延長的中國春節假期之後，中國工人和工廠逐步恢復上班與生產，由亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet領漲，周一美股三大指數齊漲，標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高。

周一收盤，道瓊工業指數漲174.31點或0.6%，為29,276.82點。標普500指數漲24.39點或0.73%，為3,352.1點。那斯達克指數漲107.88點或1.13%，為9,628.39點。

標普500指數11大類股中，僅能源股下跌，科技股和非必需消費品類股漲幅最大。亞馬遜漲2.63%，突破2100美元大關，收在2,133.91美元，創歷史新高。網飛（Netflix）和Google母公司Alphabet分別漲1.17%和2%。

特斯拉在上海的工廠恢復生產，股價上揚3.1%。蘋果收漲0.47%，iPhone製造商鴻海在中國的一座主要工廠獲准復工，但據傳只有10%的員工到班。分析師表示，受疫情影響，蘋果在中國的iPhone銷量最多可能下挫50%。

(時報資訊)