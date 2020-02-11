美股上週五重挫，投資人信心本來就不足了，結果昨天早上平面媒體再發布“北京封城”的消息，導致市場恐慌賣壓再度湧現，加權指數一度大盤189點來到11423點，隨後緩步推升回到11500點關卡之上。

如果用恐慌情緒來判斷，2月3日11138點為大盤落底的第一隻腳，則昨天的11423點有機會成為「區間整理低點」，因為「恐慌」才能測出真正的止跌低點。

仔細看「北京封城」這條新聞，其實是媒體為求吸引人們的焦點，在標題上下的較為聳動，實際上是：北京發佈關於進一步加強社區(村)疫情防控工作的通告，要進一步嚴格小區(村)封閉管理；小區封閉管理擴大解讀成封城。

昨天早盤有一則「太陽能缺料」的消息推動該族群大漲，太陽能跟LED一樣，都是因為中國產能過剩導致產業蕭條，而「中國復工困難」確實有助於短期報價走揚，但是長期供過於求的結構並不會因此而改變，換句話說，這兩大產業股短線應對就好。

(時報資訊)