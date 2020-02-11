湖北省武漢市南湖西南側的「華大家園」日前才遭媒體報導無人感染武漢肺炎，令外界十分詫異，明明身在武漢、疫情的起源地，全社區共1766人都未受到感染。不過，根據最新消息指出，「華大家園」昨（10日）爆出有疑似病例一名。

綜合陸媒報導，華大家園的管委會自1月20日開始，就已自主性管制居民出入，佔地廣大的小區原本有好幾個出入口，開始管制後只留下一個，外來的訪客和車輛一律禁止進入，而且每天都對住戶測量體溫，並主動消毒、替住戶採買日用品及發放口罩、消毒水和預防用中藥；防患於未然，也讓該社區1766人未受到感染，因此被封為「最牛社區」。

不過，據《梨視頻》報導，證實華大家園已貼出公告，社區B10棟2單位出現一起疑似病例，目前正等待測試結果出爐；此外，社區B3棟3單位也有一名前期確診病例的密切接觸者，已於9日離開社區前往隔離點觀察。

記者也經電訪詢問社區工作人員是否有確診或疑似病例時，對方則回覆：「有。」隨後強調：「每個單元一有了更新，我們都會在每個單位的玻璃門上貼公告的，我們社區能告知居民的消息全貼上上面了。」

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(中時電子報)