雙美（4728）不畏農曆新年長假，自結1月合併營收以7,548萬元，交出年成長1.53倍佳績，刷新歷年同期新高之紀錄。

雙美表示，1月逆勢繳出大幅年增的成長表現，主要是先前積極加強醫師的培育計畫，效益逐步顯現，更多整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師，了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，創造旗下膠原蛋白植入劑的訂單需求穩步提升，挹注整體營收在開春首月即繳出亮眼成績。

此外，雙美今年持續專注研發增加產品線多元化，同步積極擴增Sunmax雙美膠原蛋白植入劑應用範圍的廣度，與開拓國際市場版圖，挹注整體營收表現更上一層樓。

雙美進一步表示，雖然短期部分學術分享與行銷活動等相關群聚型活動因新型冠狀病毒肺炎疫情延燒而暫時延期，且外出消費的人潮也有減緩之情況，但觀察多數愛美的消費者對於醫美保養的需求仍存在，評估對雙美整體營運的影響並無外界想像來的大。

目前雙美也持續密切關注疫情的發展即時採取因應措施，兩岸全體公司同仁與所有醫生夥伴落實進入人潮較多、較複雜的環境時配戴口罩、測量體溫等，並保持診所全面環境清潔、定時消毒等基本措施，希望透過大家共同的努力讓疫情能盡早控制，同時雙美善盡企業社會責任，預計投入至少人民幣300萬元於新型冠狀病毒肺炎公益活動。展望2020年第一季，雙美持續擴大膠原蛋白植入劑於醫美保養市場之占有率，不僅制定雙美TFP(Target、Focus、Persistency，目標、聚焦、堅持)營銷戰略計畫，落實醫師培養「醫、教、研」三個領域專業綜合型的策略，同時馬不停蹄參與多場醫美學術與注射培訓會等相關活動，如近期於2月6日赴台灣台北國際會議中心受邀參加2020年IFFPS第九屆顏面整形世界大會，除了展出雙美旗下I、II、III號膠原蛋白植入劑，同時與多國專家學者、醫生、廠商等交流分享注射型膠原蛋白不栓塞的獨特性，凸顯雙美於醫美市場舉足輕重的地位，雙美亦藉由展會完整醫學美容的能量，爭取更多醫生、醫學界等緊密合作的機會，提高雙美品牌力，實現「源自台灣、立足中國、放眼世界！」，為公司未來營運帶來正面的挹注。

(工商 )