「鑽石公主」號遊輪新冠肺炎確診人數再增

「鑽石公主」號遊輪到10日為止，已確認有135人感染新冠肺炎，由於乘客抱怨艙房環境不佳，還有缺慢性藥等，期望能盡早離開。

據日本經濟新聞與共同社報導，日本政府11日上午可能就會優先讓慢性病患和長者等離船。日方原本要求，除了確診病患能下船治療外，其餘3,000多名乘客與船務人員必須在船上隔離，一直到19日。不過，由於確診人數日增，各國旅客不滿聲浪日漸高張，不具名的知情人士透露，可能會讓部分乘客先下船。

(中時電子報)