人道壓力！鑽石公主號部份乘客可能先下船 08:522020/02/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基於人道考量，日本政府11日可能會優先讓慢性病患與長者下「鑽石公主」號遊輪（見圖）。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「鑽石公主」號遊輪新冠肺炎確診人數再增 「鑽石公主」號遊輪到10日為止，已確認有135人感染新冠肺炎，由於乘客抱怨艙房環境不佳，還有缺慢性藥等，期望能盡早離開。 據日本經濟新聞與共同社報導，日本政府11日上午可能就會優先讓慢性病患和長者等離船。日方原本要求，除了確診病患能下船治療外，其餘3,000多名乘客與船務人員必須在船上隔離，一直到19日。不過，由於確診人數日增，各國旅客不滿聲浪日漸高張，不具名的知情人士透露，可能會讓部分乘客先下船。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢 #肺炎 #鑽石公主號 #慢性病 #長者 #遊輪 #日本 #橫濱 #隔離 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》防疫大戰 疑似武漢病患頑抗 陸鐵腕集中 22:582020/02/08 國際 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 中鏢沒隔離 鑽石公主號5工作人員確診 11:352020/02/10 國際 將入高峰期 武漢恐50萬人染新冠肺炎 14:472020/02/10 國際 國際熱門新聞 沒廁所！女大生曝搭撤僑專機糟糕經驗 - 國際 鑽石公主號台人求救 駐日代表處要求日本儘早撤離我乘客 - 國際 女兒難產死…丈母娘幫顧孩子 爬上床懷了女婿種「阿嬤秒變繼母」 - 國際 近1.5億個資遭竊 美起訴4陸軍官 - 時事 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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