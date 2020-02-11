美股不受新型肺炎疫情影響，四大指數持續向上，台股11日開在11,614.25點，直接躍過11,600點關卡。台積電（2330）1月營收數字優於預期，開在330.5元，帶動大盤走強。

新型肺炎疫情持續大爆發，大陸四大直轄市北京、天津、上海、重慶進入小區自主管理狀態，但隨著科技股強勁買盤湧入，標普和NASDAQ一路向上，收盤創歷史新高，10日美股上漲，漲幅介於0.60至1.53％，美股四大指數短期高檔盤堅。AMD大漲5.09％，台積電ADR上漲1.46％。

元富投顧指出，大陸經濟趨緩、民眾不出門不購物不消費，預測第一季GDP成長率可能為0，JP摩根也預期大陸GDP成長率下砍至1％，可見新型肺炎疫情若持續拖延一段時間，其造成的影響，將對全球經濟帶來重創，尤其大陸各大城市封城，導致電子大廠無法復工，若再拖延1～2個月，電子產業供應鏈斷鏈衝擊，勢必下修今年獲利目標，連帶對目前的股價評價也勢必跟著往下修。

因此，目前最關注的焦點是在，究竟什麼時後中國可以順利開工，且不至於造成疫情再擴大情況，大盤暫時仍在半年線和季線間波動。

(工商 )