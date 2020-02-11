全家便利商店(5903)109年1月合併營收為69.99億元，年成長11.4%，儘管短期因新冠肺炎疫情干擾，全家表示，從過往SARS經驗，預期對整體營運影響不大，公司將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品上市，持續挹注業績。

受惠跨年與農曆年檔期提前的雙節慶效應，帶動全家1月整體營收年增11.4%。

就各商品來看，今年春節在與鎮瀾宮跨界聯名話題操作下，推出11款開運鮮食、保庇刮刮卡、春節滿額贈錢母等，有效帶動便當微波主食等相關品群成長10%至20%；在鮮食方面則成長近14%，其中鮮食以易攜即食的飯糰、夯番薯、便當、麵食所帶動。

Let’s Cafe則掌握跨年、過年和開工提神等一波波商機，同時在第4波單品推出與私品茶全系列促銷下，業績年增達20%。

一般商品成長近3%，一般商品以冷飲驅動，過年應景福袋80萬個則全面完銷；受惠於節慶因素，帶動餅乾零食等相關商品成長10%，啤酒亦有5%的成長。

至於電商包裹件數1月成長達30%。

截至109年1月31日止，全家便利商店總店舖數達3597家。

展望2月，全家表示，短期雖因新冠肺炎疫情，干擾傳統年後對於開學、元宵節等時節商機的操作，然從過往SARS經驗，預期對整體營運影響不大，將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品上市，持續挹注業績。

(時報資訊)