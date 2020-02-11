「違建難拆」，被百姓視為不公不義與都市夢魘。國民黨籍台北市議員徐巧芯表示，自己去年連二會期都有針對違章建築提出質詢，也曾為「違建爭議處理委員會」開記者會。自己從不關說違建，也了解民眾對違建難拆的厭惡；在努力之下，「違建協調原則」終於不再適用，可謂一大進步。

徐巧芯在臉書發文，寫道：「從擔任議員開始，去年的兩個會期我都有針對違章建築 提出質詢，也曾開記者會管理市府成立違建爭議處理委員會。我從不關說違建，卻也了解民眾都很討厭的違建為什麼這麼難拆。」

徐巧芯進一步指出：「從最早可以開協調會找各種理由暫緩拆除，到『協調三次送市長室裁決』，雖然已是一大進步，但實務上仍然有太多灰色空間。如今，『違建協調原則』終於不再適用。」

此外，徐巧芯也強調：「上個會期，我不僅要求市府『公布協調會資料』，更建議成立違建爭議處理委員會，讓府外專家參與，更加透明化，也讓『保護弱勢』不再被實際上並不需要的人濫用。」

(中時電子報)