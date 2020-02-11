新冠肺炎疫情擴大蔓延，兩岸防疫最前線的金門又有人違反居家檢疫14天的規定。董姓民眾在家待不住，偷偷出門趴趴走，縣衛生局根據警方關懷紀錄，開罰新台幣3萬元。

這是金門繼日前方姓男子在2月2日「小三通」返金，未遵守當天起均需居家檢疫14天的規定，出門遭人檢舉受罰3萬元之後，又有人跟進違規的個案。

警方是在昨天主動關懷董姓男子時，電話中察覺他違反居家檢疫14天的規定，逕自離家出門在外，縣衛生局根據警方監視器影像等相關證據，約談他到案再問個清楚後，依違反傳染病防治法處3萬元罰鍰。

縣衛生局指出，新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布自2月2日起，「小三通」入境之旅客須居家檢疫14天，期間由民政體系每天關懷，不得外出，否則可依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，處1萬到15萬元不等的罰鍰。

(中時 )