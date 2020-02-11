由罷韓團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，引起韓粉強大反彈，進而出現干擾罷韓活動的情形，引發社會關注。對此，韓粉委屈表示，他們是不得已的，更提出4理由辯護。不過，這4理由遭罷韓行動領銜人陳冠榮一一破解，直言韓粉不要合理化他們的行為。

陳冠榮在臉書回應「韓粉阻饒罷免的四大理由」，表示有媒體報導，韓粉提出了四大理由，試圖合理化對罷免的阻饒行為，「作為罷免韓國瑜行動領銜人，我也想分別以四點回應韓粉的辯護」：

一、很顯然的，100多萬的高雄市民就是認為韓國瑜是落跑市長。

二、韓市長及其支持者，很愛用似是而非的言論包裝自己的政治信念，從假掰的政治零分，經濟一百分；到現在的政治零分、醫療一百分；這些話講出來，我都以為他們才是醫生了。現在是民主的時代，其實不用刻意硬掰專業知識來自曝其短；其實可以大方說出，自己就是盲目支持韓國瑜。

三、當初市長選舉時，許多攤販都十分支持韓國瑜的理念；就像高雄當初也是熱情迎來韓市長；然而，如同高雄被韓國瑜當成總統大位的墊腳石，一但遇到被罷免的危機，當初支持韓國瑜的攤販們，也能隨時被韓國瑜及韓粉們拋棄，甚至聲稱不可姑息攤販的存在；韓國瑜跟支持者們利用完就丟的習慣，真是令人感慨。

四、該口罩為熱心民代選舉結束後，未發完所捐贈，並無囤積之情事，若有民眾發現，歡迎檢舉。

(中時電子報)