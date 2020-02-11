2020年奈史密斯籃球名人堂預計台灣時間15日於芝加哥公布入選者名單，外界評為這是歷來最偉大的醫界名人堂得主，因為當中包含了布萊恩、鄧肯、賈奈特等人。

籃球名人堂先前公布候選人有因空難離世的布萊恩、馬刺王朝奠基者鄧肯、狼王賈奈特、波許、馬里安、芬利、畢拉普斯、馬克傑克生、「一分錢」哈達威、漢米爾頓、韋伯、華勒斯、坎比。

籃球名人堂主席柯朗傑洛表示，2020年名人堂會是歷來最偉大的一屆，布萊恩將會獲得最高尊榮的待遇。

(中時 )