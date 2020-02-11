NBA》籃球名人堂15日公布 布萊恩可望入選 09:282020/02/11 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國籃球名人堂預計台灣時間15日公布入選者名單，因空難離世的布萊恩、鄧肯、賈奈特等人可望順利出線。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年奈史密斯籃球名人堂預計台灣時間15日於芝加哥公布入選者名單，外界評為這是歷來最偉大的醫界名人堂得主，因為當中包含了布萊恩、鄧肯、賈奈特等人。 籃球名人堂先前公布候選人有因空難離世的布萊恩、馬刺王朝奠基者鄧肯、狼王賈奈特、波許、馬里安、芬利、畢拉普斯、馬克傑克生、「一分錢」哈達威、漢米爾頓、韋伯、華勒斯、坎比。 籃球名人堂主席柯朗傑洛表示，2020年名人堂會是歷來最偉大的一屆，布萊恩將會獲得最高尊榮的待遇。 (中時 ) #布萊恩 #名人堂 #鄧肯 #賈奈特 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔離岸風電概念股 漲聲響起 04:102020/02/07 證券．權證 避險資金流向 15檔防疫概念股 04:092020/02/08 證券．權證 15檔跌深股 投信趁機撿寶 04:092020/02/08 證券．權證 15檔低基期外資撐腰 醞釀反彈 04:092020/02/08 證券．權證 NBA》感動球迷 詹皇大車輪致敬布萊恩 14:122020/02/08 體育 15檔外資逆勢買 拚免疫 04:092020/02/09 財經要聞 Google Maps慶15歲 推全新功能 04:102020/02/10 產業．科技 15檔業績成長護體 法人挺 04:102020/02/10 證券．權證 奧斯卡動畫短片獲獎得主致敬空難逝世布萊恩 11:142020/02/10 體育 15檔投信認養 黑翻紅 04:102020/02/11 證券．權證 體育熱門新聞 MLB》波神怒告太空人 索賠3100萬美元 - 體育 30年前這一拳 仍是拳壇最大冷門 - 體育 NBA》東京奧運夢幻隊大名單 詹皇KD柯瑞領軍 - 體育 NBA》字母哥喜獲麟兒 缺席今日與國王之戰 - 體育 MLB》47歲重炮曼尼赴義 不支薪只要跑車 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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