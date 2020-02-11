新冠肺炎疫情一發不可收拾，大陸正式對相關官員免職處分，湖北省的衛健委主任和黨組書記，雙雙被免職，並由剛空降湖北任常委的前國家衛健委副主任王賀勝兼任。

央視報導，2月10日，湖北省委常委會決定：免去張晉的省衛生健康委員會黨組書記職務 ；免去劉英姿的省衛生健康委員會主任職務 ；

報導指好，上述兩職務，由新到任的省委常委王賀勝同志兼任。

王賀勝8日才空降湖北，《湖北日報》8日報導，中共中央批准：王賀勝同志任湖北省委委員、常委。這是肺炎疫情全面爆發以來，中共中央首次調整湖北省委領導團隊。

王賀勝1961年6月出生，曾長期任職天津，2008年到2014年都在天津的衛生局擔任領導，2014到2016年轉任天津市宣傳部副部長；2016年8月，到中央擔任國家衛生和計畫生育委員會副主任、黨組成員；2018年3月任國家衛生健康委員會副主任，並從國家衛健委調到湖北省擔任常委。

王賀勝調任湖北省常委後，將負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。他從1月底就已到湖北，以國家衛健委副主任身分參與防疫工作，可說是就地上任。

(旺報 )