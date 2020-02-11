安馳(3528)1月營收為3.9億元，月增加3.1%、年成長2.84%，主要原因在於雲端與邊緣運算，以及AIoT相關高階整合方案出貨量明顯提升。

安馳表示，公司今年將持續提升高階整合方案出貨比重，布局新興領域應用產品，包括雲端與邊緣運算整合、5G傳輸，以及人工智慧物聯網(AIoT)產品等，預估今年ADI與賽靈思(Xilinx)兩大代理產品線銷售將可望維持雙位數的年成長率。

安馳表示，在賽靈思可程式邏輯晶片(FPGA)產品線方面，公司今年將持續拓展雲端與邊緣運算市場，除拓展大型資料中心的市場份額外，今年將切入高階利基型的智慧監控及醫療演算市場，推出大型的FPGA整合方案，其中智慧監控整合方案第3季開始出貨，搶攻無人工廠的自動化檢測市場，醫療領域的基因演算系統方案預計將於第2季完成產品安全認證，下半年開始放量出貨。

安馳進一步表示，隨各國積極推展5G基礎建設，帶動人工智慧物聯網(AIoT)系統快速發展，公司今年將推出各種客製化的AIoT智能整合產品，搭配具備即時影音串流與控制終端的時效性網路方案，推出人工智慧級的同步多工網路系統，應用在自動化、智慧監控及車用傳導系統，近期已完成工控自動化客戶的終端產品驗證，今年出貨量可望逐季成長。

(時報資訊)