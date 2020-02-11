15家金控元月獲利全數出爐，合計稅後盈餘為401.7億元；富邦金(2881)以每股稅後純益0.93元，再度蟬聯EPS獲利王；而國泰金(2882)單月大賺超101.3億元，為獲利唯一突破百億元的金控，為盈餘獲利王。雖然受春節工作天數較少以及新冠肺炎疫情影響，但是15家金控還是交出亮麗成績，年增28.6%。最會賺的前三名金控以EPS計，依次為富邦金、國泰金及中信金；而最會賺的銀行以稅後盈餘來看，則是國泰世華銀、中信銀、富邦銀。

富邦金1月自結稅後純益95.14億元，年增158%，EPS為0.93元，主要受惠富邦人壽投資績效表現亮眼，富邦人壽1月處分投資部位的實現獲利約92億元，1月底合併淨值為3452億元，稅後純益達到59.85億元；台北富邦銀行表現穩健，1月稅後純益23.26億元，淨利息收益成長動能穩健。富邦產險1月稅後純益7.07億元，較去年同期大幅成長121%，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。至於富邦證券1月稅後純益1.17億元，獲利動能較去年同期減緩，主要受1月交易天數較少及部位收益減少所影響。

國泰金1月稅後純益101.3億元，年增115.5%，每股稅後純益 0.76元，單月獲利創歷史次高；國壽1月稅後純益66.1億元，年增逾196%，創下歷年單月次高，主要是投資績效良好，業務面持續價值導向策略；國泰世華銀行1月稅後純益達31.9億元，單月獲利創歷年新高，主因1月維持高活存比，存放及手收業務表現良好，且資產品質亦維持良好，帶動本月獲利衝上歷史新高。

中信金(2891)1月稅後純益50.43億元、年增23.5%，每股稅後純益（EPS）為0.26元。中信金表示，1月份獲利表現優異，稅後純益較上月大幅增加了38.74億，月成長超過330%，除金控核心業務維持穩健表現外，在股匯債等金融操作上有不錯表現，加上台灣彩券農曆年節熱銷，彩券手續費收入也挹注整體獲利。子公司台灣人壽貢獻大，台灣人壽1月稅後純益20.34億元、年增74.9%，主要是因債券殖利率走低及美元升值，在債券操作及匯兌收益有不錯表現。中國信託商業銀行1月稅後純益26.84億元、年減0.2%。

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