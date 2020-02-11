PCB廠-健鼎(3044)2020年1月合併營收初估39.96億元，月減9.2%，健鼎無錫廠區已於2月10日正式復工，無錫廠可望有50%的復工率，至於湖北仙桃廠亦暫訂依當地政府規定於2月14日復工，希望復工後能逐步拉升產能，希望降低對第1季營運的衝擊。

受到春節長假效應工作天數減少所致，健鼎2020年1月合併營收初估39.96億元，較2019年同月47.84億元年減16.5%，與2019年12月的44.03億元相比月減9.2%。

健鼎自新冠肺炎疫情爆發，湖北仙桃廠及無錫廠就自行封廠至今早已超過14天，兩個廠區員工並無感染問題，健鼎亦配合地方政府，無錫廠在上星期做復工準備申請，經過地方政府審查，順利於2月10日開始復工。

健鼎表示，無錫廠區原有2萬多人，農曆年節留守廠區約1萬多人，目前材料已開始運送，2月10日無錫廠復工率約50%，至於仙桃廠亦暫訂依當地政府規定於2月14日復工，實際復工日還是看當地政府決定，公司將在復工後逐步拉升產能，降低對公司營運的影響。

(時報資訊)