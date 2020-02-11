新型肺炎疫情在中國大陸持續延燒，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮針對疫情對未來房產產生的影響，提出七大走勢預測分析。

他表示，房市在上半年將面對恐慌心理與消費緊縮的壓力，呈現一季到兩季「價量萎縮」，下半年將回歸基本面走勢，房市走勢將呈現「價量齊揚」，2020全年住宅市場表現「價穩量溫」的格局，唯獨「商辦廠辦」市場，將會有先蹲後跳的「大逆轉」走勢，若價量出現緊縮，甚至會有「報復性」反彈行情。

李同榮指出，第一、房市「交易價量」的季節表現，2020房市交易價量表現下半年將優於上半年。房市只會短期影響，而不會有恐慌性的拋售現象，除了商辦廠辦市場表現較強勁以外，住宅市場不會有十七年前SARS過後住宅房價大反彈的現象。

第二、從「產品類別」來看，工業及商辦用地優於住宅用地；廠辦商辦市場優於住宅市場。疫情會加速台商回流的決心與速度，工業用地需求將更殷切，政府若有五缺的周全因應對策，工業及商辦的土地交易需求將遠優於住宅用地的交易市場。未來五年商辦廠辦的需求市場也將遠優於住宅市場的表現，並拉出一段長紅，這也是這次疫情危機中，商辦廠辦市場最佳的投資契機。

第三、從全台「區域市場」來看，住宅、土地、商辦廠辦市場依北中南區域有不同的走勢表現：住宅市場「北溫南熱」，工業與商業用地需求「由北轉南」，商辦廠辦市場「北台灣」占優勢。

第四、六都住宅市場各別表現，北台灣住宅市場以「桃園」為首選，大台北都會擴大，桃園與台北產生半日生活圈效應，平均房價只有台北三分之一，房價較具上漲空間。南台灣市場則以「台南」為最優，主要因為台南房價基期為六都最低，近幾年價量表現為六都之冠，土地價格上揚，中古屋1字頭房價尚有表現空間，預售屋均價跨入2字頭，高端豪宅進階3字頭，房市進場風險仍六都最低。

第五、從購屋需求來看，住宅首重剛性需求，商辦廠辦首重投資報酬率，尤其近一年來商辦租金大幅上揚，A辦的租金報酬率高達3％以上的產品就成為投資市場的首選。

第六、依空間需求來看，「住宅土地」投資首重「大面積」重劃地區，「商辦廠辦」市場空間需求會化整為零，朝向集中化的「整層或整楝」的總部空間規劃，面積越大需求反而越強。「住宅市場」因為是剛性需求為主流，首重「中小坪數」的自住空間隔局。第七、中長期來看，土地價格將持續上，住宅市場表現溫和，餘屋量會由新成屋轉為老舊中古屋，「工商業用地、商辦、廠辦」將是未來五年房市投資三寶。

(工商 )