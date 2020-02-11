奈及利亞政府警告境內出現「奇怪疫情」，不到一週內造成15人死亡，另有數十人感染。

英國「獨立報」（Independent）報導，這個神秘疾病會引發嘔吐、腫脹與腹瀉，是上月底在首都阿布加東南方的貝努埃省（Benue）首先通報。

(中央社)