奈及利亞出現神秘怪病 至少15死數十人感染 10:072020/02/11 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 奈及利亞政府警告境內出現「奇怪疫情」，不到一週內造成15人死亡，另有數十人感染。 英國「獨立報」（Independent）報導，這個神秘疾病會引發嘔吐、腫脹與腹瀉，是上月底在首都阿布加東南方的貝努埃省（Benue）首先通報。 (中央社) #利亞 #感染 #東南方 #疫情 #獨立報 也許您會感興趣 國際熱門新聞 鑽石公主號台人求救 駐日代表處要求日本儘早撤離我乘客 - 國際 沒廁所！女大生曝搭撤僑專機糟糕經驗 - 國際 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 女兒難產死…丈母娘幫顧孩子 爬上床懷了女婿種「阿嬤秒變繼母」 - 國際 近1.5億個資遭竊 美起訴4陸軍官 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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