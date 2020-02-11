新冠肺炎爆發至今全球已逾4萬人確診，1013人死亡，大陸各省接連封城， 民眾被困在社區絕望無助，推特一段從住家陽台「撒錢」影片，道出「命快沒了，要錢有何用？」的無奈。

這段影片可見，多張紙鈔從高樓撒下，漫天亂飛，疑似撒錢人絕望意識到：即使家財萬貫，在疫情肆虐的武漢「有錢也買不到命」。

這是住在同社區一名民眾，拍下這個絕境中「撒錢奇景」，拍攝人還邊拍邊說：「對面大樓的27樓住戶，已經撒第4度錢了，而且都是100元人民幣鈔票」。

老翁就醫四處碰壁，打電話哭喊向朋友求助。(圖／翻攝自推特）

推特另一段影片也相當震撼，一名到處求醫被拒的6旬老婦，透過電話哭喊求助：「我受不了，精神要崩潰了」，講到情緒激動就突然昏厥過去。原PO表示：「她可能是走投無路，醫院不收治她。」

大批網友看到影片感嘆：「人間煉獄」、「絕境中，金錢也沒用了」、「終於悟懂， 一旦沒命，甚麼都不是的人生哲理了嗎?」

(中時電子報)