睽違2年，國巨（2327）在庫存告急之下，擬再啟動對EMS廠調漲，漲價題材類股雨露均霑，不漲價的華新科（2492）更因股價相對較低，漲幅超越國巨，不過整體而言，被動元件類股仍受到漲價題材激勵而上漲，國巨、華新科漲逾半根漲停。

睽違2年，業界傳出國巨可能針對EMS客戶再調漲電阻、電容價格，短短2年就完成一次循環，打破過去被動元件十年漲價一次的循環慣例，國巨的調價動作，已經吸引同為中階MLCC大廠的三星電機關注，跟或是不跟，就看國巨跟旗下客戶議價的結果。

而上一波跟漲的華新科，這一波則不調漲價格，該公司強調，產能還有餘裕，今年仍按照原定計畫擴產20％，產能還有拉升空間，因此沒有漲價計畫。

至於大陸通路商方面，多半還沒有開始上班，華強北的通路商自主延後開工日至2月17日，業界預期，大陸通路商開始上班之後，肯定會因為貨源短缺而炒作，價格雖可能失真，但是卻會回頭鞏固下一季度的合約價，從各項條件來看，下一季季度合約價欲小不易。

(工商 )