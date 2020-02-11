NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）公告2020年1月份合併營收為新台幣33.26億元，與去年同期營收相較持平。群聯表示，1月份為農曆春節期間上班天數較少且為傳統淡季，而群聯依舊能維持營收水平，除了反映NAND市價回穩趨勢不變，群聯的全球客戶也維持穩定下單。

從產品線來看，與2019年同期比較 （YoY），1月份SSD與eMMC控制晶片總出貨量成長33％，而其中eMMC控制晶片總出貨量更是成長超過43％。此外，SSD模組成品部分也有將近3％的成長，記憶體總位元數（Total Bits）則有將近7％的成長，工控高階應用營收的部分，也維持佔整體營收將近三成，顯示群聯長期佈局轉型有成，全球客戶分布均勻，較不受市場景氣波動及淡旺季影響。

根據市調機構資料顯示，資料中心（Data Center）客戶於2019年第4季積極準備2020年新開案需求，拉貨動能優於預期，延續至2020年第1季，再加上國際手機大廠也因應新機上市而積極備貨，預估2020年第1季NAND市場有機會呈現淡季不淡的狀況。

此外，群聯表示，新廠也將於今年3月動工，完工後將增加超過1萬3千坪的使用空間，為接下來的成長動能布局，持續加碼投資台灣。同時，群聯也歡迎各方志同道合的優秀人才及早加入卡位，共同打拼，共創勝利新頁。

(工商 )