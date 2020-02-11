台南市南區殯儀館為方便家屬治喪需求，首度引進萊爾富超商進駐。（殯葬所提供／洪榮志台南傳真）

現代人生活忙碌加上都市空間飽和，喪禮已不同於過去在自家舉辦，多數都轉往殯儀館辦理。台南市南區殯儀館為方便家屬治喪需求，首度引進萊爾富超商進駐，並首開先例於守靈室建置有線電視供家屬觀看，希望協助家屬紓解心中的悲傷，也表達對家屬的另類慰藉與體貼。

台南市殯葬管理所表示，隨著社會大眾面對死亡的態度漸漸坦然，殯儀館已經不再與過去陰森恐怖印象聯想在一起，南區殯儀館設立至今已有36年，首度引進便利商店進駐，超商營業時間也配合民眾守靈時間，從上午6時起至下午6時止，提供民眾飲食、購物、代繳等便利消費服務。

殯葬所還說，台南市從去年8月1日起，在各禮廳及守靈室全面啟用電子輓額，總數達133台，為全省之冠，充分響應環保、推廣綠色環保殯葬文化。

同時，考量民眾於殯儀館守靈期間約7至14天左右，正是情緒最低潮之際，如果能夠有電視節目觀看，可藉由聲光影音適時轉移悲傷情緒，為此特地規畫將南區殯儀館和平堂電子輓額使用的電視螢幕，於守靈期間同步開辦有線電視觀賞，此項便民服務已於10日起試辦，開放時間為每日上午7時至下午6時，希望讓守靈的民眾也能像在家自辦一樣輕鬆自在，除推廣宣導期間免費外，如果成效良好更將擴大推行至新營福園、柳營祿園及鹽水壽園等殯葬專區，提供優質的治喪環境與品質。

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