陳學聖貼出衛生紙搶購一空的照片。(擷取自陳學聖臉書)

新冠肺炎疫情升溫，除了口罩之亂外，日前又傳出原料都拿去做口罩，所以衛生紙、衛生棉等紙類製片原料減少，恐會漲價，引發民眾搶購亂象！國民黨前立委陳學聖貼出衛生紙被搶購一空的照片，並喊有點震驚！他也直言，這是一個信不信政府的關鍵時刻。

台灣近期出現口罩之亂、衛生紙之亂。對此，總統蔡英文表示，衛生紙的原料跟口罩的原料不一樣，但兩者的原料供給都沒有問題，不會發生短缺，國人不必要因恐慌搶購衛生紙。

陳學聖昨在臉書指出，他到連鎖超市買菜，看到聽聞中衛生紙之亂的空蕩蕩情景，還是有點震驚。他認為，既然政府宣稱已抓到造謠者，就請大家相信政府，不要再掃貨搶購！但他也呼籲政府拿出魄力，民眾這段時間的信心是脆弱的、惶恐的，就趕快要廠商補貨供貨，「這是一個信與不信關鍵的時刻」。

網友則紛紛表示「各家快快補貨證明不缺，不然很沒有安全感」、「每次都這樣，這已經是第2次衛生紙被掃光」、「沒有智慧，搶幾包衛生紙可以用幾天？真好笑」、「這就證明人民對現今政府執政無能所造成相當的不信任感」。也有網友認為「錯了！再不搶購，到時候武漢肺炎疫情大爆發時，更買不到，誰出門消費啊！先搶先贏，衛生紙又不會壞，買就是了」。

(中時電子報)