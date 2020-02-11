新冠肺炎來勢洶洶，至今全球確診病例數已逾4萬，台灣目前口罩一片難求，日前在台中清水消防分隊，發現有善心民眾用塑膠袋裝200片口罩送給分隊。醫療口罩要留給最需要的第一線醫護人員，在台南安南醫院響應「我OK，你先領」運動，獲得善心人士幫忙，有公益手作社群團體得知醫療人員口罩不夠，募集社團手作達人製作做910個二重紗口罩套，盼助醫療人員防疫。

疫情持續升溫！全民瘋搶口罩，中央實施口罩「統一徵購」政策，然有許多人仍買不到，特別是需防護的第一線醫療人員。台南市立安南醫院行政人員共體時艱也都儘量把物資預備留給一線醫護同仁，公益手作社群團體［相約做公益］知道此情況後，特別募集社團手作達人成員們趕工製作做910個二重紗口罩套，準備送台南市立安南醫院的行政同仁。

新冠肺炎來勢洶洶，醫療人員口罩也缺乏，台南安南醫院響應「我OK，你先領」運動。（圖取自台南市立安南醫院 Facebook）

為什麼需要做到910個二重紗口罩套呢？因為考量到行政人員需要每天替換使用，所以致贈每位同仁一人3個以做每日曝曬消毒替換，響應安南醫院的全員動員，將一次性汰換口罩留給真正需要的醫護人員。

二重紗口罩套可延長不織布口罩的使用壽命，所以［相約做公益］社團發起勸募活動，讓醫護人員有更充足的口罩備援，因為全國配合防疫可以少出門。安南醫院行政同仁響應林瑞模院長的「我OK，你先領」運動， 將醫療物資先留給前線醫護同仁，讓社團成員們非常的感動，為聊表敬意和謝意，所以版主特別發起這個有意義的活動，短時間募集達910個，許多達人寄出時也是超過認領量。

口罩套並不是一般的棉布材質，手作達人們為了防疫久戴需求，特別選用親膚透氣的二重紗材質，避免久戴不適，同時強調需要每日清洗曝曬替換，所以提供一人3個。安南醫院表示［相約做公益］社團在版主發起後，手作達人們認領情況非常踴躍，短時間便已有達人親送來捐贈予醫院，台灣處處真的有溫情。

不只安南醫院、台中清水消防分隊看到愛！也有很多醫師、護理師在網路上建議口罩保存方法。醫師洪永祥建議，口罩內面加紗布，攤開成薄薄一片、墊在口罩內面，使用半天就換，此方法可延長口罩使用時間，也希望疫情能早日平息，回到平安生活。

(中時電子報)