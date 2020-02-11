NBA》字母哥喜獲麟兒 缺席今日與國王之戰 09:452020/02/11 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 公鹿隊當家一哥阿提托康波(左)宣布喜獲麟兒，表達初為人父的喜悅之情。（美聯社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 可說是當今NBA第一人的「字母哥」阿提托康波，今天在網路上宣布自己當爸爸了，表達出喜悅之情，同時也決定缺席與國王的比賽。 阿提托康波的女友瑪麗亞（Mariah Riddlesprigger），目前28歲，比字母哥大了3歲，2015年擔任七六人隊的實習生，期間認識了字母哥，兩人一見鍾情，隨即陷入熱戀，去年10月14日瑪麗亞在網路上透露字母哥初為人父的消息，孩子的名字是「Liam Charles Antetokounmpo」。 (中時 ) #NBA #字母哥 #阿提托康波 #父親 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》勇士賣掉羅素！換灰狼狀元前鋒 07:212020/02/07 體育 NBA》全明星隊選秀 詹皇首挑一眉哥 08:312020/02/07 體育 NBA》對抗湖人 快艇三方交易升級 09:052020/02/07 體育 NBA》「加拿大喬丹」有望成勇士新利器 11:532020/02/08 體育 NBA》感動球迷 詹皇大車輪致敬布萊恩 14:122020/02/08 體育 NBA》裁判坦承作掉拓荒者 利拉德氣炸 09:122020/02/09 體育 NBA》小刺客遭快艇釋出 豪哥好友也被丟 09:482020/02/09 體育 NBA》暴龍驚險撕網 隊史新高14連勝 10:582020/02/09 體育 NBA》柯瑞不在家 兩項紀錄被超越！ 07:362020/02/10 體育 NBA》杜蘭特復健訓練 教頭：本季不會復出 10:332020/02/10 體育 體育熱門新聞 MLB》波神怒告太空人 索賠3100萬美元 - 體育 30年前這一拳 仍是拳壇最大冷門 - 體育 NBA》東京奧運夢幻隊大名單 詹皇KD柯瑞領軍 - 體育 NBA》字母哥喜獲麟兒 缺席今日與國王之戰 - 體育 MLB》47歲重炮曼尼赴義 不支薪只要跑車 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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