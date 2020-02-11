可說是當今NBA第一人的「字母哥」阿提托康波，今天在網路上宣布自己當爸爸了，表達出喜悅之情，同時也決定缺席與國王的比賽。

阿提托康波的女友瑪麗亞（Mariah Riddlesprigger），目前28歲，比字母哥大了3歲，2015年擔任七六人隊的實習生，期間認識了字母哥，兩人一見鍾情，隨即陷入熱戀，去年10月14日瑪麗亞在網路上透露字母哥初為人父的消息，孩子的名字是「Liam Charles Antetokounmpo」。

(中時 )