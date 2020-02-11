《日股》建國日，日股休市 09:432020/02/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本周二（2月11日）適逢建國日國定假日，日股休市。 (時報資訊) #日股 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》漲多休息，日經指數早盤跌0.08％ 11:422020/02/07 財經 《日股》獲利了結，日經指數收跌0.19％ 15:402020/02/07 財經 星座理財(2月10日～2月14日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 重要事務 循序漸進 04:092020/02/09 投資理財 政院11日研議制訂特別條例 04:102020/02/10 財經要聞 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《匯市》新台幣匯價午盤收升，2月出口年增估2成 12:502020/02/10 財經 《未上市個股》光隆-KY 11日法說，預計3月上旬上市 13:582020/02/10 財經 11日起港澳人士暫緩來台 三情況例外 14:482020/02/10 生活 疫情衝擊！兩岸航線上周取消率50％ 今運能僅剩30％ 15:372020/02/10 生活 《日股》肺炎疫情＋業績疲弱，日股收黑 15:572020/02/10 財經 財經熱門新聞 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 國際自行車展 延後舉辦 - 財經要聞 - 工商時報 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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