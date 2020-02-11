資深女星馬妞（馬維欣）多年曾開餐廳，但因經營不善債務纏身，近日她上《命運好好玩》透露，總共積欠千萬債務，不過已還了一半，還剩4、5百萬，她也努力賺錢還債，卻遭債主追上門討債，讓她無奈「你要留給我一條活路，我才能還錢嘛」。

馬妞表示這幾年陸續在工作還錢，但有些債主卻很惡劣，會到她直播下方洗板留言「還錢」，甚至找小弟到她直播的地方圍堵，害她無法直播外，商品銷售也被迫中止，原本她擔心老闆會提告，沒想到老闆只要她先把事情處理好，讓她當場落淚。

她也跟這些債主說：「你用最下三濫的手段逼我，其實只是逼死我，到時候你什麼也拿不到」，所以她強調會還錢，但要給她點時間工作賺錢，「假設我真的活不下來，大家就一起死吧」，她也透露那段時間，對直播有陰影，不敢接工作，怕給別人帶來困擾外，自己也將近一個禮拜不敢闔眼睡，「你能等就等，你不能等，對不起，我也沒辦法」。

(中時電子報)