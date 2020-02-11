周一微軟股價上漲2.62%，收在188.70美元，市值達到1.44兆美元，超越蘋果成為美國身價最高的企業。因供應鏈復工情勢不明，蘋果股價僅溫和上漲0.47%，收在321.55美元，市值為1.41兆美元。

天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）警告，受新型冠狀病毒疫情影響，蘋果iPhone手機在中國的生產正遭逢巨大的不確定性。且除了鴻海的復工情勢不明之外，另一家代工廠和碩在中國的生產很快也會遇到問題。

路透報導，消息人士透露鴻海鄭州廠已經獲得地方政府批准復工，惟到廠人力不到10%。公司現在正竭力與當局協商，盼在深圳和崑山等中國其他地區的工廠也能恢復生產。後續有消息指出，鴻海深圳廠已經接獲當地政府的復工通知，但工人返工率及廠區產能等詳細情況尚不得而知。

分析師表示，鴻海中國廠的復工若遭到推遲，恐將對全球科技供應鏈，以及對蘋果公司等客戶的出貨造成衝擊。在鴻海集團中國廠復工進度不明的情況下，Wedbush分析師Daniel Ives警告，鴻海延遲復工，將對蘋果核心產品iPhone和AirPods的供應鏈造成衝擊，他並預估在供應鏈復工後，還需要一到兩周時間、也就是得等到2月底或3月初才能實現全面生產。

(時報資訊)