台中市環保局表示，這兩天西半部空品轉差， 已啟動應變。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市全市16個空品站，除忠明站維護中，其中6個空品站都是對敏感族群不健康的「橘色提醒」。（台中市空氣品質監測網／盧金足台中傳真）

台中市環保局根據環保署空氣品質預報，11、12日兩日受高壓迴流影響，西半部位於背風側，風速弱導致擴散條件差，汙染物易累積，中部空品區「橘色提醒」等級，細懸浮微粒為主要指標汙染物，上午9時，全市16個空品站，除忠明站維護中，其中6個空品站都是對敏感族群不健康「橘色提醒」，民眾表示，防疫戴口罩，遇到空品差，這算「一戴兩用」。

「哇！台中市的天空又灰濛濛！」很多市民一早起來，發現視線不佳，細懸浮微粒PM2.5飆高，府環保局表示，已提前通知前30大固定汙染源預先自主降載，減緩空品惡化並降低對市民衝擊，市府並通報各局處預先準備應變作業。

依台中市空氣品質監測網顯示，台中市16個空品監測站，除了忠明站在維護中，15個測站中，8個站為「黃色」等級，代表空品普通，有6個空品監測站顯示「橘色提醒」，提醒對敏感族群不健康。

近來因新冠肺炎疫情，大家戴口罩自保，有市民表示，以前空品不佳，不常戴口罩防護，現在因為防疫常戴口罩，遇到汙染物易累積的空氣品質，戴口罩算是「一戴兩用」。

環保局長吳志超指出，空氣品質受到地形及氣候影響，天氣系統變化快速，空氣品質有較大不確定性，這波空氣品質不良會持續兩天，清晨及夜間垂直擴散條件較弱，汙染濃度偏高，13日可望改善。

環保局提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者應減少如戶外跑步、打球等劇烈運動，此外，近期早晚溫差大，早晚外出民眾也應注意保暖。

(中時 )