世甲衛生組織（WHO）總幹事譚德塞10日在日內瓦召開記者會表示，一支由WHO資深醫師、加拿大流行病學家和緊急情況專家布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）率領的國際專家先遣隊，已抵達大陸，展開疫情新冠肺炎調查研究。

美國之音今天報導，譚德塞說：「世衛組織專家先遣隊剛剛抵達中國。這支隊伍由布魯斯·艾爾沃德醫師率領，他們將為規模更大的國際團隊前往中國做準備。布魯斯和他的同事將與中國專家合作，確保我們派出的團隊能夠提供適宜的專長，解答所需解決的問題。」

WHO緊急情況專案負責人邁克爾·里安在記者會上說，先遣隊的首要議程是了解大陸目前對疫情展開的調查以及應對情況，同時也會去更好地了解新冠病毒的來源、疫情的嚴重程度等等。

譚德塞1月下旬在北京與習近平和大陸幾名部長會談，就派遣國際專家赴大陸達成協議。但是過了近兩周時間，WHO先遣專家隊伍才得到大的批准成行。

譚德塞沒有公布先遣隊成員，但希望後續專家團隊成員可以盡快加入。他說，國際專家團隊計畫為10到15人，理想人數為10人，後續至少會再派出7人。推斷此次先遣隊專家人數可能為3人。除了領隊的艾爾沃德醫師，另兩位專家的身分尚不清楚。

美國衛生部長阿札爾上周表示，美方準備好派遣專家前往大陸協助研究和抗擊疫情，並且向WHO提交了一份13人名單，還在等待北京決定。

目前，發源於大陸武漢的新型冠狀病毒疫情已經在大陸造成4萬多人確診感染，900多人死亡。在大陸境外的27個國家和地區，也有300多個確診病例，並有2人死亡，大多與武漢旅行時有直接或間接關係。

譚德塞星期一在記者會上表示，在大陸以外的地方出現與大陸旅行史無關的人傳人感染病例，令人擔憂。

他說：「這些數量不多的病例有可能會成為燎原的星星之火。但是目前，這只是火花。我們的目標仍然是遏制疫情蔓延。我們呼籲各國利用我們現在擁有的機會視窗，防止發生大火。」

(中時 )