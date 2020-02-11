新冠肺炎疫情延燒，在大陸已傳出多起1歲內嬰兒被傳染，其至還有3個月大的新生兒中招！為讓家中有小朋友的長做好防疫，茂盛醫院小兒科醫師簡佳裕醫師提醒：平時可增加嬰幼兒免疫力，主要是飲食均衡、睡得飽、穿得暖、適度運動和晒太陽；同時要避免感冒，或是進出醫院時被傳染的機會。再者，就是幫嬰幼兒採取勤洗手、使用防風罩、進行家庭環境消毒、加強室內通風…等各項防疫措施了。

考量嬰幼兒的特性，防疫乃以「被動防護」為主，簡佳裕建議：一歲以上已適合戴口罩，但在密閉空間才需要。若買不到兒童口罩，將大人的口罩綁緊，還是能給兒童使用的；若到公園玩耍、戶外散步，是不需要戴口罩的。另，1歲以下幼兒不適合戴口罩，尤其5-6個月以下的小嬰兒更不建議戴口罩，因為嬰兒的呼吸力較弱；再者，外科醫療用口罩共有三層，這可能會讓力量微弱的嬰兒過於費力呼吸，甚至有窒息之虞，反而更危險！

對於小小孩，簡佳裕建議還是儘量減少到醫療場所或人潮擁擠處的機會；如果真的需要外出，可以在嬰兒車上加套防風罩，但回到家後，一定要在防風罩徹底消毒後(以稀釋後的漂白水擦拭，或用75度的酒精擦拭)，再收納起來。

至於，照顧者如爸爸、媽媽、阿公、阿嬤、保母、老師…等大人，簡佳裕建議大人應堅守勤洗手、不亂摸、勿讓小孩玩手機，且大人在外出回家後，首先要把外出服換掉，並且徹底洗手、洗臉、洗眼鏡，這跟預防腸病毒一模一樣；同時也要督促家中小孩勤洗手、勤洗臉、不亂摸，尤其要避免小小孩吃手的習慣。

他也要家長留意別讓小孩用手揉眼睛、掏鼻孔、手部不要碰觸公共區域的物體表面，尤其是電梯按鈕等頻繁碰觸的表面；萬一不小心碰觸了，就要幫小孩用肥皂徹底洗手。

有些家長會使用酒精或精油進行手部消毒，但頻繁使用對嬰幼兒來說，可能太過刺激，故不建議。還有家長也要遵守不親吻嬰幼兒、不共用餐具、不餵食或共食；不對嬰幼兒小孩呼氣、喘氣；不用嘴巴吹氣的方式讓食物變冷再餵食，以防飛沫污染食物。

(中時 )