受到新型肺炎疫情影響，今年春節可說是史上最長的年假！由於學生寒假延長，以及部分家長請休防疫假，親子在家時間變多，帶動社區公設使用率「暴增」！尤其是廚藝教室、電影院、兒童遊憩室等公設的預約最為熱門。

陸府「原森」、「植森」兩座大樓都有設置生機廚房，並配置生機秘書，專人專職服務住戶們的生機飲食。從1月30日至今，住戶包場使用生機廚房熱絡，住戶普遍認為，自己動手煮可確保安心健康的飲食又可避免接觸人群，另一方面亦是安全隱密的聚會場所。陸府生機廚房備有專業廚房設備，讓住戶們大展廚藝及分享拿手菜。

此外，雙橡園開發以「雙橡園V1特區」主打豪宅3.0頂級私宅服務，邀請廚師團隊進駐社區的星空會館，提供一日六餐服務。住戶平均單月在健身房、杜比劇院、星空會館等使用次數超過2,000人次；今年寒假延長，讓V1特區公設的預約滿到3月，包括健身房、KTV都是熱門公設。

久樘開發旗下「久樘香坡」社區，連假期間親子電影院預約住戶激增，主因在於社區公設有專人定期清潔消毒，且人員出入可控，相對公共場合更加安全，因此吸引不少住戶積極使用。

另外，去年底交屋的「總太美樂地」，隨著住戶陸續入住，由於寒假延長，多數學童在家時間延長，社區內運動類型公設成為最受矚目區域；包含150公尺PU跑道、兒童直排輪道與兒童足球場等，滿足親子運動需求。總太表示，未來將針對「美樂地」社區內豐富公設，規劃活動、體驗課程與說明會，帶領住戶深入了解社區公設空間，幸福相聚作伴。

(工商 )