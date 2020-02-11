一開春，有線電視系統業者就傳出震撼消息，大大數位戴永輝與星方共同宣布入主國內有線電視第三大系統TBC，由於戴亦掌握板橋大豐及海山有線電視，預估新的TBC與大豐、海山聯軍將擁有國內百萬用戶，穩居台灣第三大，戴永輝在市場上的說話分量也跟著水漲船高。

為了讓台灣數位匯流產業生態系發展更完善，「大大數位匯流股份有限公司」戴永輝和持有「亞洲付費電視信託基金」信託基金管理人股權的呂芳銘共同宣布，受讓取得APTT信託基金管理人65%股權，以APTT多層次轉投資台灣第三大有線電視多系統經營者TBC（台灣寬頻通訊）。

雙方期待未來將貢獻各自在有線電視以及資通訊產業領域的經營知識與成功經驗，創造給消費者更高滿意度的智慧生活體驗。買賣雙方已於昨(10)日完成簽約。

2016年呂芳銘先生偕同郭台銘先生以個人資金共同出資，在新加坡成立控股公司Dynami Vision，與Macquarie Group Holdings (Singapore) Pte. Limited洽談取得APTT信託基金管理人『APTT Management Pte. Limited』 100%股權。次年2月該投資案獲得NCC許可，4月完成股權交易，呂芳銘先生開始參與台灣數位匯流產業。

正當全球迎接5G時代來臨，數位生活應用不斷推陳出新的同時，擁有20多年有線電視實務經驗的戴永輝先生，與呂芳銘先生的經營理念一致，皆看準世界發展數位經濟的趨勢，以及台灣數位匯流產業的實力，認為雙方若能攜手合作，必能為台灣創造一加一大於三的新局面。

本次交易為戴永輝先生透過『大大數位匯流股份有限公司』受讓取得Dynami Vision65%股權。買賣雙方將在相關政府機關完成審核許可後辦理交割。

(中時電子報)