北水處預計將於4至5月舉辦新進職員（工）甄試。（北水處提供／譚宇哲台北傳真）

台北自來水事業處今年擴大徵才，預計將於4至5月舉辦新進職員（工）甄試，錄取58人，北水處指出，近3年職員平均錄取率9.8％、技術士平均錄取率20.8％，通過試用期者月薪為2萬9660元至5萬1395元不等。

北水處指出，甄試類科包括土木工程、電力工程、企業管理等職員共23名，以及土木類及機電類技術士共35名，正取總名額共58名、備取78名。

按108年支薪標準，新進四級工程師月薪約51,395元（試用期6個月、試用期間月薪約41,740元），一級工程(業務)員月薪約42,480元（試用期6個月，試用期間月薪約34,605元），新進技術士月薪約29,660元（試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），待遇福利除月薪外，每年還有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利。

有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，已放置於北水處官網資訊公開項下「新進人員甄試專區」，如有相關問題，請於上班時間電洽北水處人事室(02)8733-5873或24小時客服專線(02)8733-5678。

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