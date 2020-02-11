蘋果股價周一開低走高，收盤上漲0.48%，報321美元。華爾街分析師擔心，鴻海復工延遲可能會對蘋果造成嚴重衝擊。

先前媒體報導，鴻海深圳廠並未獲得當地政府的復工許可，但之後又傳出鄭州廠和深圳廠區已獲准復工的消息，帶動蘋果股價盤中由黑翻紅。

不過，由於確切開工日與工人回歸進度不明，美國券商Wedbush分析師Daniel Ives警告，鴻海延遲復工恐對系統造成衝擊，並中斷iPhone系列產品和AirPods的供應鏈。

Daniel Ives預估，供應鏈復工後，需要1~2周才能完全恢復生產，供應商可能要到2月底或3月初才能達到這點；估計鴻海停工每延長一周，iPhone單季的產能就會比預測的減少約100萬支。

此外，蘋果無線耳機AirPods在疫情爆發之前早已供不應求，Daniel Ives指出，代工廠一旦恢復生產，勢必得大幅提高產量，才能滿足市場需求。

儘管如此，Daniel Ives仍維持蘋果優於大盤的評級和目標價400美元。受到疫情影響，蘋果暫時關閉了在大陸的部份專賣店和辦公室。

(中時電子報)