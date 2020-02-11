半導體製程設備廠京鼎(3413)1月營收6.88億元，雖比前一個月高峰下滑16%，但比去同期增加8.6%；今年隨著全球半導體資本支出重返成長，預期公司第一季營收比去年同期增加，全年業績也可望重回成長軌道。

針對新疫肺炎疫情影響，京鼎大陸子公司富士邁半導體精密工業(上海)已獲通知有條件復工；富曜半導體(昆山)已申請復工，實際復工日期以當地政府核准為準。隨著大陸子公司10日起陸續復工，生產不受到影響，僅出貨天數受到影響。

展望第一季，台積電等半導體廠去年下半年開始積極布建產能，帶動半導體資本支出，京鼎也隨著最大客戶需求回溫，去年下半年業績比上半年明顯增溫；由於目前美系客戶下單需求持續，訂單需求不弱，預期2月遞延出貨部分將於3月補上，第一季營收將比去年同期成長，今年成長之路有好的開始。

展望2020年，由於台系、韓系半導體廠擴廠需求持續，京鼎可望受惠，預期2020年業績恢復成長態勢，2020上半年營收可望不淡，預計將呈現年成長，法人預估公司2020全年營收有望回到80億元以上水準。

(時報資訊)