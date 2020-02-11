帝圖(6650)2020迎春拍賣會於1月19日完成，帶動帝圖(6650)1月營收達0.31億元，年增39.56％。公司指出，本次迎春拍賣會，拍賣落槌金額締造歷次拍賣會最高紀錄，讓佣金收入再創新高，其中，「宋氏家族舊藏郎世寧照盆孩兒圖」，以1.01億元破億落槌，拍出台灣拍賣場上書畫最高價紀錄、郎世寧台灣最高價紀錄、以及台灣首件拍賣過億書畫拍品。由於帝圖拍賣會品牌多年累積以及台灣委託方藏品具備生貨優勢，適逢中港局勢動盪，公司在台灣吸納書畫藝術品委託銷售的機會提高。

帝圖1月迎春拍賣推出「宋氏家族舊藏郎世寧照盆孩兒圖」，此幅郎世寧奉乾隆旨意創作的真蹟《照盆孩兒圖》來源顯赫，出自宋氏家族舊藏，是宋老夫人倪桂珍透過張學良，為宋家六個孩子：宋藹齡、宋慶齡、宋子文、宋美齡、宋子良、宋子安所購買的郎世寧畫作中的一幅。本幅珍貴獨存的郎世寧嬰戲圖由新台幣5,000萬元起拍，前半段由場內多組人士競拍，後半段則成為了兩組現場人士之爭，叫價多口終至1.01億元落槌拍出，為全場最高成交價拍品。

展望今年，繼2019年帝圖秋拍締造「張大千每單位面積最高價紀錄、台靜農作品世界最高價紀錄、溥心畬台灣最高價紀錄」，近幾次拍賣皆接連創下台灣藝術收藏品新紀錄，今年度有望持續帶來台灣拍賣史上眾多新高紀錄。帝圖拍品拍賣持續處於新進收藏家以及成交價格區間逐場穩定成長正向循環，今年度佣金收入可期。

(時報資訊)